Есть база с контентом, нужно сделать все тексты уникальными для поисковиков
PHP, Delphi, операции над изображениями
Опишу вкратце, подробности с интересующимися и выставившими приемлемую цену обсудим лично.
Нужен PHP скрипт, который выводит простенькую HTML-формочку, в которой задаются два локальных графических файла (PNG, JPEG или GIF). По нажатию Submit файлы аплоадятся на сервер с какими-нибудь временными именами (уникальными для каждой загрузки, чтобы при одновременной работе ничего не помешало), затем уменьшаются до заданных размеров, создаются два массива, состоящих из r,g,b компонентов каждого пиксела полученных изображений.
Дальше самое интересное. Надо провести вычислительные операции над этими массивами и вывести результат вместе с двумя уменьшенными до нужных размеров изображениями. Вычислительные операции есть в исходнике на Delphi. Надо корректно перевести на PHP.
Код на Дельфи выкладывать здесь не буду, только в личных сообщениях. В принципе, там ничего сложного нет - в циклах складывать/умножать, возводить в квадрат, извлекать квадратный корень. Строчек 200.
Это начальный этап, просто попробовать - получится ли задуманное. Если получится - будем дальше сотрудничать, потребуются еще знания MySQL
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