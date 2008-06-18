1) Задать жесткий порядок сортировки: сначала книги «на складе» потом «временно отсутствуют» «нет в продаже»

2. Надо объединить заказ с регистрацией и добавить поля = телефон, емейл, и комментарий для заказа выбор и страны если это РФ то значит должна вылазить эта форма которая щас есть, если не РФ значит просто поле обычное текстовое. И еств поле ввода логина и пароля. После регистрации дБ токое же поле заказа только без логина и паролей. И там в джумле есть история заказов ее желательно бы вывести + все заказы должны сохраняться в самой джумле. Далее все заказы должны выгружаться в какой то файл экселя, выгружаться должны не все заказы а выгруженные с последней загрузке. И дБ например даты выгрузки. Чтобы запросить выгрузить заказы по этим датам еще раз. Поля дБ в экселе или ХМЛ все которые косаются покупателя + которые щас касаются товаров которые они заказали. А именно айди, название цена итд.

3) вывести к краткое описание = Временно отсутствует

4) на главной сделать краткое описание товара в модуле спец предложения (бесцелеры) сделать поля как в выдаче.