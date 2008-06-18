Написать новые модули под существующий сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок196 просмотров

Под существующий сайт необходимо написать 2 модуля.

- почтовый

- адресная книга

более подробно во вложеном файле.

жду ваши предложения.

ICQ 107306485

17 лет назад
dhana
Игорь 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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