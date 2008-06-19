Сделать "Последние новости" на сайте

Значит есть новостной сайт. На нём есть несколько разделов, новости из них на главной не публикуются. Нужно сделать, чтобы на главной было 4 вертикальных колонки(по 1 на раздел), где будет размещена часть последней новости из раздела(чтобы с обновлением новости в разделе, обновлялась и на главной). Я знаю, что есть такой модуль, вот его установить и настроить нужно. Работа не сложная, но не для меня. )

Можно в приват писать.