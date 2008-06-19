Под существующий сайт необходимо написать 2 модуля. - почтовый - адресная книга более подробно во вложеном файле. жду ваши предложения. ICQ 107306485
Сделать "Последние новости" на сайте
Значит есть новостной сайт. На нём есть несколько разделов, новости из них на главной не публикуются. Нужно сделать, чтобы на главной было 4 вертикальных колонки(по 1 на раздел), где будет размещена часть последней новости из раздела(чтобы с обновлением новости в разделе, обновлялась и на главной). Я знаю, что есть такой модуль, вот его установить и настроить нужно. Работа не сложная, но не для меня. )
Можно в приват писать.
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