Сделать "Последние новости" на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок344 просмотра

Значит есть новостной сайт. На нём есть несколько разделов, новости из них на главной не публикуются. Нужно сделать, чтобы на главной было 4 вертикальных колонки(по 1 на раздел), где будет размещена часть последней новости из раздела(чтобы с обновлением новости в разделе, обновлялась и на главной). Я знаю, что есть такой модуль, вот его установить и настроить нужно. Работа не сложная, но не для меня. )

Можно в приват писать.

17 лет назад
wildennn
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

FrykT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$5
За 15 минут сделал вручную. Молодец.
всё отлично
Monarhia
33 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Ответственный и коммуникабельный исполнитель. Молод, но силён.
Понравился заказчик, знает что ему надо и довольно быстро определяеться в выборе

Заявки фрилансеров

FrykT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
Monarhia
33 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад