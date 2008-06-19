Парсер на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок317 просмотров

Есь такая система на www.rzd.ru выводит все о рассписании поездов и наличии мест и тд.... Надо поставить ее на сайт www.travelbilet.ru как разделы "Забронировать Авиа билет" сам парсер формы есть вот тут www.travelbilet.ru/rzd.php (пока ненастроенный ), но вот незадача, не выводит желаемый результат...

вот сам парсер

$page = file_get_contents("http://someurl.com/index.php");

preg_match("/class=\"www\">([\s\S]+)<\/p/iU",$page,$regs);

echo $regs[1];

?>

Делайте ставки господа...

17 лет назад
sjoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Valer
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Валерий просто мастер парсеров.....Отлично все сделал , благодарю еще раз....Продолжаем сотрудничать ...

Заявки фрилансеров

Valer
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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