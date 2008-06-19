CMS Joomla 1.0.12 Задание состоит из модификации плагина CBGallery (CommunityBuilder) и создания компонента, выполняющего загрузку прайс-листов, поиск по ним и их отображение. Очень подробное Тех. задание в аттаче.
Парсер на сайт
Есь такая система на www.rzd.ru выводит все о рассписании поездов и наличии мест и тд.... Надо поставить ее на сайт www.travelbilet.ru как разделы "Забронировать Авиа билет" сам парсер формы есть вот тут www.travelbilet.ru/rzd.php (пока ненастроенный ), но вот незадача, не выводит желаемый результат...
вот сам парсер
$page = file_get_contents("http://someurl.com/index.php");
preg_match("/class=\"www\">([\s\S]+)<\/p/iU",$page,$regs);
echo $regs[1];
?>
Делайте ставки господа...
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