Прокси-чекер (-)

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Закрыт1 заявка381 просмотр

Инструмент проверяет список прокси.

Сами прокси задаются в формате ip:port. По одной штуке на строку.

Список для проверки задается либо вводом в textarea, либо загрузкой *.txt файла на хост и дальнейшей его проверкой (надо и так и так, на мой выбор чтобы было)

Что собственно делает скрипт:

- проверка заданного списка проксей на анонимность (прозрачные, приватные, высокоприватные)

- на тип (хттп, сокс)

- скорость коннекта

- страна (опционально, но крайне желательно)

- проверка передачи Referer (вероятно пересекается с проверкой анонимности)

- проверка передачи Cookies

- проверка поддержки POST запросов

После этого все BAD прокси отбрасываются вообще, а дальше выводится таблица с работоспособными прокси и описанием их параметров (анонимность, тип и т.д.)

На одной строке таблицы одна прокси со всеми этими параметрами.

Попутно идет запись в указанные внутри php кода текстовые файлы на хосте с инструментом.

Т.е. список проксей выводится не только в html-странице в таблицу, но и пишется в файлы.

Сами такие файлы не перезаписываются а дописываются.

Т.е. если инструментом будет проверено 2 списка, в итоговых файле должен быть результат обработки обоих списков.

При этом во время каждой дозаписи нужно проверять общие "коллекторные" файлы на предмет дублирующихся проксей (чтобы небыло дублирования), а также на живость тех, что были добавлены ранее.

По крону работать не нужно, но при каждом использовании инструмента эти файлы должны перепроверяться в фоновом режиме и удалять все дубли и нерабочие прокси.

Кол-во таких файлов зависит от типа проксей. Т.е. вероятно это будут

файл с высокоприватными прокси, поддерживающими куки, передающими посты

файл с высокоприватными прокси, не поддерживающими куки, передающими посты

файл с высокоприватными прокси, не поддерживающими куки, не передающими посты

файл с приватными прокси, поддерживающими куки, передающими посты

файл с приватными прокси, не поддерживающими куки, передающими посты

файл с приватными прокси, не поддерживающими куки, не передающими посты

файл с прозрачными прокси, поддерживающими куки, передающими посты

файл с прозрачными прокси, не поддерживающими куки, передающими посты

файл с прозрачными прокси, не поддерживающими куки, не передающими посты

и так далее.

Также должен быть один файл на хосте содержащий все рабочие (на текущий момент) прокси вне зависимости от их типа.

Думаю это не все файлы, которые получатся из сепарации проксей по типам (по странам их разделять не надо на файлы, основные признаки - приватность, куки, POST)

Кроме того должна быть функция выгрузки csv файла с результатами чекинга на машину пользователя по его запросу (а-ля кнопка "скачать результаты" под всем этим делом)

Самому пользователю должен даваться сводный лист и грузиться один сводный файл, в котором он увидит все свои рабочие прокси с их параметрами.

Важно - пользователю грузится и показывается список только ЕГО проксей.

HTMLPHP
17 лет назад
c0p
Allert 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

orbp
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$100
1 день
Настолько безответственного кодера я еще не встречал. Прочтите внимательно перед тем, как заказывать что-то у него на свой страх и риск. --Начало-- Павел был выбран исполнителем по вот этому проекту http://weblancer.net/projects/58715.html Дальше было примерно так: - Просьба - не очень много прокст кидайте, что бы хостинг не нагружать у меня временные траблы с моим сервером - пришлось на дедик выложить - Выдает список ошибок (....) - Глючит зараза хостинг.. вы завтра с утра будете на связи? к утру мой сервер будет работать ... - Короче говоря работает, но как-то странно, возможно из-за хоста :) есть предложение - я вам оплачиваю 70%, вы мне шлете скрипт на ***@***.com я его гоняю на своем сервере выделенном (чтобы таких глюков из-за хостинга не было), ловлю баги и т.п. когда всё "поймано" и доработано - высылаю вам оставшиеся 30% устроит? Если да - жду номер WMZ кошелька :) Соответственно дальше я перевел человеку 70 WMZ и получил скрипт. Это было 25го числа (работа началась 22го) До сего момента (8 июля) так до конца работа и не реализована. --Продолжение-- Вчера я наткнулся на http://www.bot-shop.com/index-2.html Где Павел продает мой скрипт (еще даже не законченный, прошу заметить), за 49 долларов. На случай если ему вздумается возразить - я привлеку в качестве свидетелей этого лота в его магазине известных в интернет-среде людей (трое, каждый достаточно известен в своей сфере онлайн бизнеса). Я попросил их зайти на сайт и удостовериться в наличии такого лота. То есть получается, что заплатив 70$ (и по идее в итоге приплатив еще 30) я просто поработал бета-тестером скрипта за полтинник. Забавно, не правда ли? Автоматизация, которая требовалась в ТЗ - на два с минусом (последний "апдейт" - скрипт с кнопочкой "очистить". Правда его уже я даже проверять не стал. Это вместо самоочистки и актуализации при каждом запуске. Смешно) За весь этот период я раз сто повторял Павлу про одни и те же ошибки. Он мне регулярно присылал скрипты, в которых, о чудо, были опять те же ошибки. Т.е. просто включал динамо-машину. Сейчас у меня 9 "релизов", но работа так и не доведена до конца. И доводить ее до конца у меня нет никакого желания с Павлом в силу описанных выше причин. Я считаю, что 70 долларов, которые я заплатил товарищу Оробинскому за то, чтобы побыть бета-тестером скрипта из его магазина - неплохая сумма. На этом думаю нашу работу закончить. Резюме: Павел не только срывает сроки, включает "динамо", шлет непроверенные скрипты, но еще и наполняет свой магазин за счет своих же клиентов. Которые по совместительству за свои же деньги работают тестерами того, что Павел потом так любезно продает по более низкой цене. Занавес. Для поисковиков: ICQ 246952203 ICQ 476810100 Skype: orbp bot-shop.com Добавлено 11.07.2007 > Действительно скрипт был продан за 70 вмз c0pу(Заказчик получил скрипт(исходник Не занимайтесь перевертыванием фактов. 70$ я вам перевел потому что у вас на хосте типа "не хватало ресурсов" чтобы нормально скрипт протестировать. И чтобы вы не переживали, что я убегу со скриптом в африку - я дал вам большую часть денег чтобы потестировать скрипт на своем дедике. Претензии могут быть очень простые - скрипта я в итоге так и не получил вплоть до момента написания отзыва. Пока я не решил представить отзыв общественности, вы меня кормили всякой ерундой и попросту динамили. И ваши дальнейшие предложения дать мне скрипт в обмен на исправление отзыва на более мягкий меня только позабавили. Не тактично даже не то, что вы его стали продавать дальше, а то, что: 1) не доделав работу для меня вы его уже выставили на продажу 2) в два раза дешевле, чем запросили с меня Кулаками после драки махать пытаетесь вы ;) Но поздно. Надо было сразу нормально работать, а не динамить меня. Я просто под этот заказ взял другого исполнителя. > В заключение. Вопрос в 30 вмз вызвал такую реакцию у столь серьезного заказчика, коим позиционирует себя c0p. > Делайте выводы сами. Опять же, не вопрос 30 долларов, а то что мне надо было бы заплатить в 2 раза дороже за возможность потестировать скрипт, который вы потом собрались продавать другим в 2 раза дешевле. Т.е. просто заплатить 100 баксов за то чтобы побыть бетатестером вашего торгового лота за полтинник. Мне хватит и 70, ага ;)
Не сработались.

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orbp
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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