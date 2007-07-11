Прокси-чекер (-)

Инструмент проверяет список прокси.

Сами прокси задаются в формате ip:port. По одной штуке на строку.

Список для проверки задается либо вводом в textarea, либо загрузкой *.txt файла на хост и дальнейшей его проверкой (надо и так и так, на мой выбор чтобы было)

Что собственно делает скрипт:

- проверка заданного списка проксей на анонимность (прозрачные, приватные, высокоприватные)

- на тип (хттп, сокс)

- скорость коннекта

- страна (опционально, но крайне желательно)

- проверка передачи Referer (вероятно пересекается с проверкой анонимности)

- проверка передачи Cookies

- проверка поддержки POST запросов

После этого все BAD прокси отбрасываются вообще, а дальше выводится таблица с работоспособными прокси и описанием их параметров (анонимность, тип и т.д.)

На одной строке таблицы одна прокси со всеми этими параметрами.

Попутно идет запись в указанные внутри php кода текстовые файлы на хосте с инструментом.

Т.е. список проксей выводится не только в html-странице в таблицу, но и пишется в файлы.

Сами такие файлы не перезаписываются а дописываются.

Т.е. если инструментом будет проверено 2 списка, в итоговых файле должен быть результат обработки обоих списков.

При этом во время каждой дозаписи нужно проверять общие "коллекторные" файлы на предмет дублирующихся проксей (чтобы небыло дублирования), а также на живость тех, что были добавлены ранее.

По крону работать не нужно, но при каждом использовании инструмента эти файлы должны перепроверяться в фоновом режиме и удалять все дубли и нерабочие прокси.

Кол-во таких файлов зависит от типа проксей. Т.е. вероятно это будут

файл с высокоприватными прокси, поддерживающими куки, передающими посты

файл с высокоприватными прокси, не поддерживающими куки, передающими посты

файл с высокоприватными прокси, не поддерживающими куки, не передающими посты

файл с приватными прокси, поддерживающими куки, передающими посты

файл с приватными прокси, не поддерживающими куки, передающими посты

файл с приватными прокси, не поддерживающими куки, не передающими посты

файл с прозрачными прокси, поддерживающими куки, передающими посты

файл с прозрачными прокси, не поддерживающими куки, передающими посты

файл с прозрачными прокси, не поддерживающими куки, не передающими посты

и так далее.

Также должен быть один файл на хосте содержащий все рабочие (на текущий момент) прокси вне зависимости от их типа.

Думаю это не все файлы, которые получатся из сепарации проксей по типам (по странам их разделять не надо на файлы, основные признаки - приватность, куки, POST)

Кроме того должна быть функция выгрузки csv файла с результатами чекинга на машину пользователя по его запросу (а-ля кнопка "скачать результаты" под всем этим делом)

Самому пользователю должен даваться сводный лист и грузиться один сводный файл, в котором он увидит все свои рабочие прокси с их параметрами.

Важно - пользователю грузится и показывается список только ЕГО проксей.