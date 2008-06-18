CMS Joomla 1.0.12 Задание состоит из модификации плагина CBGallery (CommunityBuilder) и создания компонента, выполняющего загрузку прайс-листов, поиск по ним и их отображение. Очень подробное Тех. задание в аттаче.
Разработка системы биллинга
Требуется по готовому ТЗ написать систему биллинга. Вкратце:
система основана на лицевых счетах
учет клиентов
учет потребляемых услуг
раздача счетов по e-mail
напоминание о необходимости оплаты
прием полученных платежей
отслеживание времени окончания оплаты доменных имен от 3 регистраторов
формирование бухгалтерской отчетности и передача в 1С (совместно с 1С программистами)
формирование договора на услуги
клиентская и админская часть
и так далее. Визуальное оформление сюда не входит, внешним видом и юзабилити будут заниматься другие.
Исполнители ОБЯЗАТЕЛЬНО должны находится на территории Москвы или Питера, предпочтение Москве.
Оплата и прочее - работа по договору, оплата поэтапная, с еженедельной отчетностью о проделанной работе и соответственно оплатой.
От вас - пример кода, пример работ.
ГОСПОДА! ЕЩЕ РАЗ - ИСПОЛНИТЕЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОСКВЫ, ПИТЕРА ИЛИ БЛИЖАЙШЕГО ПОДМОСКОВЬЯ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ.
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