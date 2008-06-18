Разработка системы биллинга

Требуется по готовому ТЗ написать систему биллинга. Вкратце:

система основана на лицевых счетах

учет клиентов

учет потребляемых услуг

раздача счетов по e-mail

напоминание о необходимости оплаты

прием полученных платежей

отслеживание времени окончания оплаты доменных имен от 3 регистраторов

формирование бухгалтерской отчетности и передача в 1С (совместно с 1С программистами)

формирование договора на услуги

клиентская и админская часть

и так далее. Визуальное оформление сюда не входит, внешним видом и юзабилити будут заниматься другие.

Исполнители ОБЯЗАТЕЛЬНО должны находится на территории Москвы или Питера, предпочтение Москве.

Оплата и прочее - работа по договору, оплата поэтапная, с еженедельной отчетностью о проделанной работе и соответственно оплатой.

От вас - пример кода, пример работ.

ГОСПОДА! ЕЩЕ РАЗ - ИСПОЛНИТЕЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОСКВЫ, ПИТЕРА ИЛИ БЛИЖАЙШЕГО ПОДМОСКОВЬЯ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ.