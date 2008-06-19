CMS Joomla 1.0.12 Задание состоит из модификации плагина CBGallery (CommunityBuilder) и создания компонента, выполняющего загрузку прайс-листов, поиск по ним и их отображение. Очень подробное Тех. задание в аттаче.
Требуется небольшая помошь PHP cURL
Прошу помочь с PHP cURL!
При отправке запроса следующего типа:
$ch = curl_init(); // авторизация
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, "https://api.ukrmoney.com/login/[email protected]&u_pwd=5555555");
$data = curl_exec ($ch);
Preg_match("~(.*)~msi", $data, $barr); // вытаскиваю номер сессии
curl_close ($ch);
$tr = curl_init();
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt ($tr, CURLOPT_URL, "https://api.ukrmoney.com/balance/?pcsl_session_id=".$barr[1].""); // запрос баланса счетов
curl_exec ($tr);
curl_close($ch);
?>
Получаю ответ:
-
-
0000064013
1
UAH
Default
0.00
-
0000066295
1
USD
Default
0.00
-
0000061585
1
EUR
Default
0.00
А как же вытащить из этого ответа конкретно например сумму EUR?
То есть мне нужно из данного ответа вытащить сумму по конкретной валюте, чтобы дальше ее загрузить в базу данных.
Готов немного заплатить WebMoney и оставить положительные отзывы.
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