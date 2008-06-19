Требуется небольшая помошь PHP cURL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки185 просмотров

Прошу помочь с PHP cURL!

При отправке запроса следующего типа:

$ch = curl_init(); // авторизация

curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);

curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, "https://api.ukrmoney.com/login/[email protected]&u_pwd=5555555");

$data = curl_exec ($ch);

Preg_match("~(.*)~msi", $data, $barr); // вытаскиваю номер сессии

curl_close ($ch);

$tr = curl_init();

curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);

curl_setopt ($tr, CURLOPT_URL, "https://api.ukrmoney.com/balance/?pcsl_session_id=".$barr[1].""); // запрос баланса счетов

curl_exec ($tr);

curl_close($ch);

?>

Получаю ответ:

-

-

0000064013

1

UAH

Default

0.00

-

0000066295

1

USD

Default

0.00

-

0000061585

1

EUR

Default

0.00

А как же вытащить из этого ответа конкретно например сумму EUR?

То есть мне нужно из данного ответа вытащить сумму по конкретной валюте, чтобы дальше ее загрузить в базу данных.

Готов немного заплатить WebMoney и оставить положительные отзывы.

PHP
17 лет назад
mustangrus
Владимир 
52 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexWeb
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
40 отзывов
17 лет назад
$200
Отличный программист! Дал ценные рекомендации по PHP скрипту и теперь все работает! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

AlexWeb
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
40 отзывов
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • CMS Joomla компонент работы с прайс-листами

    $300

    CMS Joomla 1.0.12 Задание состоит из модификации плагина CBGallery (CommunityBuilder) и создания компонента, выполняющего загрузку прайс-листов, поиск по ним и их отображение. Очень подробное Тех. задание в аттаче.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка системы биллинга

    $10000

    Требуется по готовому ТЗ написать систему биллинга. Вкратце: система основана на лицевых счетах учет клиентов учет потребляемых услуг раздача счетов по e-mail напоминание о необходимости оплаты прием ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Прокси-чекер (-)

    Инструмент проверяет список прокси. Сами прокси задаются в формате ip:port. По одной штуке на строку. Список для проверки задается либо вводом в textarea, либо загрузкой *.txt файла на хост и дальнейшей его проверкой ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать "Последние новости" на сайте

    Значит есть новостной сайт. На нём есть несколько разделов, новости из них на главной не публикуются. Нужно сделать, чтобы на главной было 4 вертикальных колонки(по 1 на раздел), где будет размещена часть последней новости из ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Джумла

    1) Задать жесткий порядок сортировки: сначала книги «на складе» потом «временно отсутствуют» «нет в продаже» 2. Надо объединить заказ с регистрацией и добавить поля = телефон, емейл, и комментарий для заказа ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP, Delphi, операции над изображениями

    Опишу вкратце, подробности с интересующимися и выставившими приемлемую цену обсудим лично. Нужен PHP скрипт, который выводит простенькую HTML-формочку, в которой задаются два локальных графических файла (PNG, JPEG или GIF). По нажатию Submit ...

    DelphiHTMLMySQLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модуль биржи под DLE

    $50

    Купля/продажа/обмен, товары добавляются пользователями, картинки, описания, цена, комментарии к товару, поиск по ключевым словам (меткам), неограниченная вложенность категорий, Категории и субкатегории отображаются на главной странице

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад