Создание журнала

Нужно сделать проект подобно такому http://www2.wobook.com/en-examples/flip-book-examples.html# (нажмите на фото журнала), только со своим фирменным стилем. Должна быть возможность самостоятельно обновлять выпуски, рассылать выпуски по почте. Пишите только в личную папку. Указывайте стоимость сроки. Указывайте реальные, потому что сам программист, но на это нет сейчас времени. Желательно физически находится в Санкт-Петербурге.