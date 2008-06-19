Создание журнала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки244 просмотра

Нужно сделать проект подобно такому http://www2.wobook.com/en-examples/flip-book-examples.html# (нажмите на фото журнала), только со своим фирменным стилем. Должна быть возможность самостоятельно обновлять выпуски, рассылать выпуски по почте. Пишите только в личную папку. Указывайте стоимость сроки. Указывайте реальные, потому что сам программист, но на это нет сейчас времени. Желательно физически находится в Санкт-Петербурге.

17 лет назад
newurl
Alexei Sob 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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