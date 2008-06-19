Доработка проекта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки141 просмотр

Необходимо доработать некоторые модули сайта на битриксе.

http://mindom.ru/

надо будет доработать форум и личный кабинет.

С возможностью дальнейшего сотрудничества.

Срочно.

17 лет назад
Garimto
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров