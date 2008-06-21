Настроить сайт на joomla

Ещё раз убедился, что на фрилансе можно и нужно зарабатывать. И снова отличный заказчик. Катерина предоставила все необходимые данные по проекту по первой-же просьбе. Незамедлительная оплата по факту сдачи. Все вопросы решались быстро посредством електронной почты. Расписывать тут я всё не стану, одним словом - Екатерина - именна тот заказчик о котором можно мечтать. Спасибо Вам. Надеюсь на продолжение сотрудничества и по другим Вашим проектам.