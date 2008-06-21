Настроить сайт на joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки181 просмотр

Freak-сabaret.net. Нужно вывести на Главную новости, в основную часть страницы, "оживить" фото- и видео-галереи. Видео будет загружаться на сервер самим администратором (хостинг в 200 gb) и должно быть доступно для скачивания с сайта.

Joomla
17 лет назад
C_G
43 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Выбранный исполнитель

developer_28
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)
17 лет назад
$50
1 день
Все сделано в лучшем виде, в обещанные короткие сроки. Все по ТЗ и даже больше. Спасибо и так держать! :)
Ещё раз убедился, что на фрилансе можно и нужно зарабатывать. И снова отличный заказчик. Катерина предоставила все необходимые данные по проекту по первой-же просьбе. Незамедлительная оплата по факту сдачи. Все вопросы решались быстро посредством електронной почты. Расписывать тут я всё не стану, одним словом - Екатерина - именна тот заказчик о котором можно мечтать. Спасибо Вам. Надеюсь на продолжение сотрудничества и по другим Вашим проектам.

Заявки фрилансеров

developer_28
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)
17 лет назад

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