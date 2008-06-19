Нужно сделать всплывающее меню. 3 уровней. т.е.

Это горизонтально меню

При наведении на один из пунктов вываливается вниз еще одно.

В котором идут ссылки. Но при наведении на одну из ссылок впрево вываливается еще одно меню. Где просто ссылки.есть ордин нюанс. Сайт на Mysql базе.

Вывод меню делаю я.

мне только JS скрипт.

Меню выводиться echo ''.$mas['name'].'';

Задавайте вопросы. и пишите цену. PHP делаю я.