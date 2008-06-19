Всплывающее меню 3 уровней

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок224 просмотра

Нужно сделать всплывающее меню. 3 уровней. т.е.

Это горизонтально меню

При наведении на один из пунктов вываливается вниз еще одно.

В котором идут ссылки. Но при наведении на одну из ссылок впрево вываливается еще одно меню. Где просто ссылки.есть ордин нюанс. Сайт на Mysql базе.

Вывод меню делаю я.

мне только JS скрипт.

Меню выводиться echo ''.$mas['name'].'';

Задавайте вопросы. и пишите цену. PHP делаю я.

JavaScriptMySQLPHP
17 лет назад
prognozer
Андрей 
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18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

comhelp
40 лет
17 лет в сервисе
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25 отзывов
17 лет назад
Сделал все как положено.В течении 20 минут. Советую.
Очень хороший заказчик! Все объянил по заданию очень толково, даже разбираться не пришлось! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! :)

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comhelp
40 лет
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16 лет назад
25 отзывов
17 лет назад

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