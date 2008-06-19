Нужно сделать всплывающее меню. 3 уровней. т.е. Это горизонтально меню При наведении на один из пунктов вываливается вниз еще одно. В котором идут ссылки. Но ...
Сбор адресов из распространенной ГИС
Для работы менеджера по продажам необходимо написать скрипт, который осуществил бы автоматическую выборку открытых данных из ГИС.
Подробности при переписке, просьба сразу писать в личную почту на сайте.
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