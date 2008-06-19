Спрограммировать правила доступа в социальной сети

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Закрыт1 заявка187 просмотров

Спрограммировать правила доступа в социальной сети

Дороботать соц сеть www.sobornoedelo.ru

на дельфине (www.boonex.com )

Нужен веб-программист хорошего уровня.

Оплата Веб-мани в рублях.

Читайте задание, смотрите сеть и пишите цену за которую вы возьметесь.

17 лет назад
Matveev
Игорь 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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