Сделать анимацию волны для объекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок308 просмотров

Нужно сделать анимацию волны для одного объкта, который уже отрисован. Флеш файл есть, вам остается только применить эффект.

Нужно очень срочно!!!

Цену оставляйте сами.

17 лет назад
LoOk_ThAt
Иван 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

tomac
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятный в общении человек. Никаких споров не возникло. Оплатил без задержек. Продолжаем сотрудничать !!!

Заявки фрилансеров

tomac
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
17 лет назад