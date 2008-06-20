Приветсвую, уважаемые фрилансеры! Ищу исполнителя для разработки модуля для DLE. Модуль непростой, а бюджет - такой, какой есть:) По срокам на данный момент не горит, на и затягивать тоже не стоит. ...
Сделать анимацию волны для объекта
Нужно сделать анимацию волны для одного объкта, который уже отрисован. Флеш файл есть, вам остается только применить эффект.
Нужно очень срочно!!!
Цену оставляйте сами.
Выбранный исполнитель
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