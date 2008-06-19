Модуль "Вопросник" для DLE 7.0

Приветсвую, уважаемые фрилансеры!

Ищу исполнителя для разработки модуля для DLE. Модуль непростой, а бюджет - такой, какой есть:)

По срокам на данный момент не горит, на и затягивать тоже не стоит. Сразу уточню, что сайт для людей, так что "тяп-ляп" неприемлем.

Мое видение того, что должно быть сделано, изложено в ТЗ. Возможно, по ходу разработки и что-то еще придумаем совместно(?), и, если это потребует больших трудозатрат, думаю,договоримся:) Важно, чтобы исполнитель в течение нескольких дней после запуска модуля, понаблюдал немного и устранил всплывшие баги и недочеты, если таковые будут.

По оплате - на ваш выбор: или wmz, или безопасная сделка.

Внимание! Без указанной цены не связываюсь! Если вас устраивает мое предложение - указывайте его, если нет - указывайте свой вариант, но помните, что я готов лишь на разумный торг:)