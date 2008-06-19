Автоматизированное добавление доменов в Cpanel

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Необходимо написать скрипт для работы с Cpanel на аккаунте хостинга.

Автоматизированное добавление дополнительных доменов, баз и ftp аккаунтов.

+ возможность добавление дополнительных поддоменов.

1 хостинг-аккаунт = 10 дополнительных доменов.

Всего 100+ хостинг-аккаунтов.

(Cpanel - Хостинг 247-host.com или Хостгатор)

17 лет назад
inpers
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров