Приветсвую, уважаемые фрилансеры! Ищу исполнителя для разработки модуля для DLE. Модуль непростой, а бюджет - такой, какой есть:) По срокам на данный момент не горит, на и затягивать тоже не стоит. ...
Автоматизированное добавление доменов в Cpanel
Необходимо написать скрипт для работы с Cpanel на аккаунте хостинга.
Автоматизированное добавление дополнительных доменов, баз и ftp аккаунтов.
+ возможность добавление дополнительных поддоменов.
1 хостинг-аккаунт = 10 дополнительных доменов.
Всего 100+ хостинг-аккаунтов.
(Cpanel - Хостинг 247-host.com или Хостгатор)
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