Проект для профессионального php программиста

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок270 просмотров

Ищу адекватного профессионального php программиста.

для завершения работы над проектом и дальнейшей его поддержки.

Есть практически законченный проект, написанный другим программистом. Нужно завершить его до конца и в будущем поддерживать в случае необходимости.

Вы должны уметь быстро разбираться в чужом коде, знать движок форума phpBB и Paypal API.

Сегодня-завтра желательно сделать. Работы не много, но нужно четко разбираться в чужом коде.

ТЗ есть. Желательно сразу укажите ваш скайп для связи.

Личные Требования:

– у вас достаточно времени чтобы заниматься моим проектом.

– у вас нет сессии

– у вас нет семейных и личных проблем

– у вас не отключают интернет каждые 2 дня.

– вы порядочный и адекватный человек.

PHP
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GameEra
42 года
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comhelp
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