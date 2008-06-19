Разработка тотализатора

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок225 просмотров

Нужен программист для реализации проекта

Нужна разработка тотализатора по примеру www.marathonbet.com в короткие сроки. Оплата после реализации (запуска) проекта (т.е. запускаем проект, получаем прибыль, производим расчёт). Ориентация на долгосрочное сотрудничество.

17 лет назад
neo_prof
Морозов 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

BodukGenius
Иван 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$1000
21 день

Заявки фрилансеров

BodukGenius
Иван 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад