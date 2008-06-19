Автообновление товаров и новостей

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Закрыт7 заявок176 просмотров

Есть 2 сайта: (I) и (II) на одинаковом скрипте OSCommerce VaM Edition с разными MySQL базами.

Нужно сделать php-скрипт, автоматически запускаемый через Cron, который будет в момент запуска сравнивать MySQL базы товаров сайта (I) и сайта (II). При нахождении в базе (I) первого попавшегося при поиске товара, которого нет в базе сайта (II) скрипт автоматически добавляет его в базу сайта II (товар + картинка). Если товар находился на сайте (I) в каком-то разделе, то его нужно добавить в такой-же раздел сайта (II). После этого скрипт добавляет на сайт (II) Новость в виде «На сайт добавлен новый товар «HTML ссылка на новый товар»».

Если таких товаров нет, то скрипт ничего не добавляет.

HTMLMySQLPHP
17 лет назад
SMP303
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

first-freelancer
Александр 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-3)
17 лет назад
$50
Внимание! Кидалово! Взялся сделать скрипт, взял деньги вперед и ничего не сделал. Сначала первые месяцы просто динамил и писал, что сделает на днях. В итоге вообще пропал! В общем ! Ни в коем случае не пользуйтесь его услугами. --- P.S. Меня также попросил добавить отзыв еще один человек, кинутый этим деятелем, Он сам добавить не может, т.к. не брал его исполнителем официально на сайте, и соответственно не может оставить отзыв. Вот этот отзыв: Перед тем, как делать проект на веблансере, я решил посмотреть аналогичные проекты в надежде сразу выделить некоторых спецов наперед. В список попал также Пак Александр (first-freelancer). В принципе, с него решил и начать. При первом общении показалось, что он сможет решить все мои задачи, да и отзывы тоже были преимущественно хорошие. Возможно, специалист он и неплохой, но мне так и не посчастливилось это узнать. После пересылки задания и обсуждения первоначальных деталей, я согласился на аванс в 620 гривен (эквивалент 100 дол. на то время). Первые несколько недель я еще мог с ним общаться, слушая его вечные извинения и отговорки. Потом он пропал с концами, ни аська, ни почта, ни веблансер. Как я понял, теперь он занимается исключительно КИДАЛОВОМ, а не работой! ЛЮДИ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАБОТАЙТЕ С НИМ!!!

Заявки фрилансеров

first-freelancer
Александр 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-3)
17 лет назад