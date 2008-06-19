Автообновление товаров и новостей

Внимание! Кидалово! Взялся сделать скрипт, взял деньги вперед и ничего не сделал. Сначала первые месяцы просто динамил и писал, что сделает на днях. В итоге вообще пропал! В общем ! Ни в коем случае не пользуйтесь его услугами. --- P.S. Меня также попросил добавить отзыв еще один человек, кинутый этим деятелем, Он сам добавить не может, т.к. не брал его исполнителем официально на сайте, и соответственно не может оставить отзыв. Вот этот отзыв: Перед тем, как делать проект на веблансере, я решил посмотреть аналогичные проекты в надежде сразу выделить некоторых спецов наперед. В список попал также Пак Александр (first-freelancer). В принципе, с него решил и начать. При первом общении показалось, что он сможет решить все мои задачи, да и отзывы тоже были преимущественно хорошие. Возможно, специалист он и неплохой, но мне так и не посчастливилось это узнать. После пересылки задания и обсуждения первоначальных деталей, я согласился на аванс в 620 гривен (эквивалент 100 дол. на то время). Первые несколько недель я еще мог с ним общаться, слушая его вечные извинения и отговорки. Потом он пропал с концами, ни аська, ни почта, ни веблансер. Как я понял, теперь он занимается исключительно КИДАЛОВОМ, а не работой! ЛЮДИ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАБОТАЙТЕ С НИМ!!!