Создание выпадающего меню

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок252 просмотра

Нужно написатьь скрипт выпадающего меню. При наведении на каринку (ссылку) появляется слева подменю с некоторыми ссылками. Работа простая поэтому плачу отзывом.

Скрипт должен корректно работать во всех браузерах.

17 лет назад
imperial-game
Антон 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Gidro
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
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Отличный заказчик, четко поставил задачу. Легок в общении, приятно работать!

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Gidro
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад