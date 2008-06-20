Поменять шаблон на DLE

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Завершен13 заявок187 просмотров

Поменять шаблон на DLE и подогнать под сайт

DLE
17 лет назад
sairus
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Mobuk
Артем 
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Выполнил все быстро качественно СПАСИБО!!! даже неожидал .Еще так помог ВСЕМ СОВЕТУЮ.

Заявки фрилансеров

Mobuk
Артем 
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад