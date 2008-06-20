Доработка скрипта авторегистрации в каталогах сайт
Требуеться доработка и настройка скрипта авторегистраций в каталогах
Тоесть нужно:
1. Создание дизайна и верстка
2.Настройка программной части и некоторая доработка
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