Доработка скрипта авторегистрации в каталогах сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок249 просмотров

Требуеться доработка и настройка скрипта авторегистраций в каталогах

http://webrega.ru/

Тоесть нужно:

1. Создание дизайна и верстка

2.Настройка программной части и некоторая доработка

17 лет назад
kanter
Виктор 
53 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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