Дизайн ткани для производства рулонных штор
Компания PROMA – ведущий производитель жалюзи и рулонных штор России объявляет о проведении открытого конкурса на лучший дизайн ткани для рулонных штор. Цель конкурса: создать неповторимые и уникальные шедевры в дизайне ткани для рулонных штор. Идея дизайна может быть любой – мы приветствуем полет Вашей фантазии.
Призовой фонд конкурса составит $6000. По итогам конкурса будут определены 3 победителя. Кроме того, интересные дизайны других участников будут отмечены премиями.
Работы призеров будут использованы для производства эксклюзивной коллекции тканей компании PROMA для представления ее на выставках, в каталогах продукции, рекламе. Кроме того, конкурс – это реальная возможность каждого дизайнера пополнить своё портфолио.
Участвовать в конкурсе могут все желающие не моложе 16 лет, как отдельные авторы, так и авторские коллективы.
Для участия в конкурсе Вам необходимо подать заявку на e-mail [email protected]
В заявке обязательно должны быть указаны:
• Ф.И.О.
• Возраст.
• Место жительства.
• Имеется ли специальное образование (если да, указать учебное заведение).
• Ссылка на портфолио в электронном виде (если есть).
• E-mail.
• Телефон для связи.
После регистрации Вам будет выслано техническое задание.
Последний срок подачи заявки 18 июля 2008 года.
Ваши работы принимаются и рассматриваются до 31 августа 2008 г.
Конкурсное жюри будет выбирать победителя с 01 по 15 сентября 2008 года.
Результаты конкурса будут объявлены 16 сентября 2008 года.
Желаем Вам успехов!
Более подробную информацию о конкурсе Вы можете получить на сайте компании - http://www.proma.ru/competition.php
Тел.: (495) 737 -4096,
E-mail: [email protected]
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