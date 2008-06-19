Дизайн ткани для производства рулонных штор

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Компания PROMA – ведущий производитель жалюзи и рулонных штор России объявляет о проведении открытого конкурса на лучший дизайн ткани для рулонных штор. Цель конкурса: создать неповторимые и уникальные шедевры в дизайне ткани для рулонных штор. Идея дизайна может быть любой – мы приветствуем полет Вашей фантазии.

Призовой фонд конкурса составит $6000. По итогам конкурса будут определены 3 победителя. Кроме того, интересные дизайны других участников будут отмечены премиями.

Работы призеров будут использованы для производства эксклюзивной коллекции тканей компании PROMA для представления ее на выставках, в каталогах продукции, рекламе. Кроме того, конкурс – это реальная возможность каждого дизайнера пополнить своё портфолио.

Участвовать в конкурсе могут все желающие не моложе 16 лет, как отдельные авторы, так и авторские коллективы.

Для участия в конкурсе Вам необходимо подать заявку на e-mail [email protected]

В заявке обязательно должны быть указаны:

• Ф.И.О.

• Возраст.

• Место жительства.

• Имеется ли специальное образование (если да, указать учебное заведение).

• Ссылка на портфолио в электронном виде (если есть).

• E-mail.

• Телефон для связи.

После регистрации Вам будет выслано техническое задание.

Последний срок подачи заявки 18 июля 2008 года.

Ваши работы принимаются и рассматриваются до 31 августа 2008 г.

Конкурсное жюри будет выбирать победителя с 01 по 15 сентября 2008 года.

Результаты конкурса будут объявлены 16 сентября 2008 года.

Желаем Вам успехов!

Более подробную информацию о конкурсе Вы можете получить на сайте компании - http://www.proma.ru/competition.php

Тел.: (495) 737 -4096,

E-mail: [email protected]