Создание программной части сайта на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок263 просмотра

Разработан дизайн сайта, есть частично 60% контент.

Нужно нарезать, подключить CMS, отладить на хосте.

сроки до 27.06

Работаю с киевлянами (и обл.) - нужно чтоб человек приехал в офис.

17 лет назад
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ahill234
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$50
7 дней
Александр (и команда) все сделали как я и просил, достаточно оперативно. Ни больше ни меньше. Зато качественно. Результатом работы доволен. Работать с ребятами можно.
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Ahill234
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад