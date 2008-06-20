Требуеться доработка и настройка скрипта авторегистраций в каталогах http://webrega.ru/ Тоесть нужно: 1. Создание дизайна и верстка 2.Настройка программной части и некоторая доработка
Доработка VirtueMart для CMS Joomla
Необходимо доработать VirtueMart.
В карточку товара, необходимо добавить следующие характеристики (которые одновременно будут являться краткой характеристикой товара):
Наименование
цена (от и до)
Материал
Ширина
Длина
Глубина
Высота
цвет
ручки
Насечки
цвет
Те поля, которые не будут заполнены просто не должны отображаться на сайте.
Также необходимо на основании этих полей спрограммировать расширенный поиск товаров.
Срок исполнения - 2 дня
Цена - 50 WMZ
Предоплата.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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