Доработка VirtueMart для CMS Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка163 просмотра

Необходимо доработать VirtueMart.

В карточку товара, необходимо добавить следующие характеристики (которые одновременно будут являться краткой характеристикой товара):

Наименование

цена (от и до)

Материал

Ширина

Длина

Глубина

Высота

цвет

ручки

Насечки

цвет

Те поля, которые не будут заполнены просто не должны отображаться на сайте.

Также необходимо на основании этих полей спрограммировать расширенный поиск товаров.

Срок исполнения - 2 дня

Цена - 50 WMZ

Предоплата.

Joomla
17 лет назад
supertart
Dsa 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

1oo6
59 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

1oo6
59 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад