Доработка VirtueMart для CMS Joomla

Необходимо доработать VirtueMart.

В карточку товара, необходимо добавить следующие характеристики (которые одновременно будут являться краткой характеристикой товара):

Наименование

цена (от и до)

Материал

Ширина

Длина

Глубина

Высота

цвет

ручки

Насечки

цвет

Те поля, которые не будут заполнены просто не должны отображаться на сайте.

Также необходимо на основании этих полей спрограммировать расширенный поиск товаров.

Срок исполнения - 2 дня

Цена - 50 WMZ

Предоплата.