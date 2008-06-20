Создание newsgrabber'а для ДЛЕ

Необходимо создать newsgrabber для сайта ДЛЕ, который будет грабить подобные сайты. С возможностью ручного администрирования новостей (для сортировки по категориям).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:

Модуль собирает новости из выбранных RSS каналов и публикует их на сайте.

1. Собирает все новости из rss канала, если заданы начальный и конечные шаблоны идёт по ссылке на полную новость, если нужно авторизируется и собирает данные.

2. Пользователь выбирает необходимые ему новости и если нужно изменяет.

3. Сохраняет полученные новости в базе при этом если в новостях встречаются картинки и если разрешено в настройках то сливает все картинки на сервер и закрепляет за новостью