Необходимо доработать VirtueMart. В карточку товара, необходимо добавить следующие характеристики (которые одновременно будут являться краткой характеристикой товара): Наименование цена (от и до) Материал Ширина Длина ...
Нужна консультация по играм на Flash
Необходима часовая консультация по логическому дизайну игр на флеше и работе с компонентами/фреймами/клипами.
Желательно прислать примеры Ваших игр (casual).
Праграммировать ничего не надо. Как договоримся, подъезжаю в любое место в Киеве, разговариваем час, плачу деньги.
Плата 30$ в час.
Заявки фрилансеров
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