Нужна консультация по играм на Flash

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка139 просмотров

Необходима часовая консультация по логическому дизайну игр на флеше и работе с компонентами/фреймами/клипами.

Желательно прислать примеры Ваших игр (casual).

Праграммировать ничего не надо. Как договоримся, подъезжаю в любое место в Киеве, разговариваем час, плачу деньги.

Плата 30$ в час.

17 лет назад
charlos
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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