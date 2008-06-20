Реализация игры

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки218 просмотров

Необходимо реализовать игру на флеше. Подробности тут - http://community.livejournal.com/nsk_freelance/463.html

Отвечать в источнике - заказчик читает там.

HTML
17 лет назад
TwoWeb
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18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров