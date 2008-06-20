Редактор для блока ссылок

Нужно создать редактор блока ссылок такой же как и на примере этого:

http://liveclix.net

Логин google

Пароль 123456

Потом в Мои площадки там выбрать Выберите задачу а там нажмите на Редактировать дизайн и блок ссылок.

Тут пишем свои предложения и указываем цену.