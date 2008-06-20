Редактор для блока ссылок

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Закрыт5 заявок181 просмотр

Нужно создать редактор блока ссылок такой же как и на примере этого:

http://liveclix.net

Логин google

Пароль 123456

Потом в Мои площадки там выбрать Выберите задачу а там нажмите на Редактировать дизайн и блок ссылок.

Тут пишем свои предложения и указываем цену.

17 лет назад
Djenya
37 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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