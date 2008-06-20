Установить и настроить модуль в OScommerce

Требуется специалист для установки и настройки модуля CyberSource в OSCommerce.

Требования к вам: вы должны хорошо знать OSCommerce и в качестве доказательства указать 1-2 сайта сделанных вами на этой платформе.

Бюджет: 1000 рублей яндексденьгами

От вас сроки. Также скажите, когда готовы начать работу