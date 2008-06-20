Скрипт для импорта ТВ программы

Очень доволен работадателем поскольку выплату зделал в перед ну конечноже не всё но всёже зделал выплату в размере 25 тоесть полавину а после окончания работы и после получения работы я получил свои остальные 25. Вежливый и добропорядочный работадатель! Вывод: рекомендую!!