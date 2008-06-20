Скрипт для импорта ТВ программы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок220 просмотров

Требуется написать скрипт работающий через CURL для импорта тв программы с www.vida.ru, конкретно мне нужно брать программу телеканала СПОРТ на 5 дней.

icq 136-398

17 лет назад
AntonK18
Антон 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

first-freelancer
Александр 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-3)
17 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень доволен работадателем поскольку выплату зделал в перед ну конечноже не всё но всёже зделал выплату в размере 25 тоесть полавину а после окончания работы и после получения работы я получил свои остальные 25. Вежливый и добропорядочный работадатель! Вывод: рекомендую!!

Заявки фрилансеров

first-freelancer
Александр 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-3)
17 лет назад