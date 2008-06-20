Есть сайт недвижимости, нужно приделать карту как на .banzza.com и добавить немного функционала hxxp://www.banzza.com/add_sale.php и чтобы все обьекты отображались на карте на первой странице с сылками сбоку. дизайн сделали ...
Скрипт каталога товаров
Скрипт каталога товаров
В общем есть xml файл каталога товаров который разбит на большое кол-во категорий. Нужно создать скрипт который будет парсить xml файл и создавать по нему каталог товаров. XML файл очень понятен, нужно только разложить всё по полочкам по этому сложности проект не составит. За такой скрипт заплачу 50$
Требования:
1) Знания PHP и MySQL
2) mod_rewrite
3) smarty или подобную систему шаблонизации
За подробностями стучать в аську: 374268194
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