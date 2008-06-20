Скрипт каталога товаров

В общем есть xml файл каталога товаров который разбит на большое кол-во категорий. Нужно создать скрипт который будет парсить xml файл и создавать по нему каталог товаров. XML файл очень понятен, нужно только разложить всё по полочкам по этому сложности проект не составит. За такой скрипт заплачу 50$

Требования:

1) Знания PHP и MySQL

2) mod_rewrite

3) smarty или подобную систему шаблонизации

За подробностями стучать в аську: 374268194