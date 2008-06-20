Создание модуля DRUPAL по работе с смс

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Закрыт1 заявка147 просмотров

Ищу профессионала для создания модуля Drupal по работе с смс.

Создание модуля получения смс от юзеров и электронных денег по типу работы как на сайтах знакомств. Юзер отправил смс - его анкета поднялась в рейтинге.

Техническое задание скину на почту. Оставляйте icq.

Вы сами назначаете стоимость и сроки работы.

Обязательно: ЗНАНИЕ DRUPAL, php.

DrupalPHP
17 лет назад
Moro2
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров