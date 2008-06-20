Создание модуля DRUPAL по работе с смс

Ищу профессионала для создания модуля Drupal по работе с смс.

Создание модуля получения смс от юзеров и электронных денег по типу работы как на сайтах знакомств. Юзер отправил смс - его анкета поднялась в рейтинге.

Техническое задание скину на почту. Оставляйте icq.

Вы сами назначаете стоимость и сроки работы.

Обязательно: ЗНАНИЕ DRUPAL, php.