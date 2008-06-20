Проект для грамотного программиста

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт21 заявка297 просмотров

Для доработки проекта требуется программист.

Требования: отличное знание php.

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PHP
17 лет назад
iva-mishhenk
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров