Поиск по ВЭБу. Кому надоело заниматься рутиной!.

Здравствуйте!

В связи с подготовкой к старту интересного проекта, ищем специалиста по поиску.

Необходимы навыки и понимание устройства поисковых машин, желателен опыт написания индексаторов сайтов и парсинга полученных данных (естественно, под большими нагрузками).

Ваше предложение должно быть оформлено строго в следующем виде:

1. Резюме (опыт работы, подробное! описание выполненных проектов в разных сферах);

2. ПОДРОБНОЕ описание нашей работы по созданию поиска, как Вы себе представляете работу, сроки (это главный пункт из всех!!!)

3. Имеются ли наработки в области поисковых систем чего-либо? (подробнее, плиз)

Работа долгосрочная, творческая и увлекательная! Оплата в конечном итоге будет в зависимости от квалификации и количества уже сделанных наработок, которые Вы сможете передать проекту, но уж точно не меньше 1000 у.е.!

Писать СТРОГО В ПРИВАТ! А еще лучше на почту: [email protected]

Всем респект и низкий поклон за внимание!