Поправить скрипт

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Завершен3 заявки117 просмотров

Нам необходимо поправить скрипты и доработать сайт знакомств.

17 лет назад
am98
48 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

filipchuk
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена в срок , всегда отзывается если возникают вопросы
Четко изложено задание, приятное общение, своевременная оплата - вывод делайте сами :)

Заявки фрилансеров

filipchuk
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад