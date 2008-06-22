База данных объектов недвижимости MySQL + PHP

В базе MySQL необходимо хранить:

1. Код объекта, допустим 66001, 66002, 66003 (Числовое значение)

2. Площадь (Числовое значение)

3. Этаж (Текстовая информация 1/5) (Текстовая строка для записей вида 1/1, 1/2)

4. Стоимость аренды. (Числовое значение)

5. Дата освобождения объекта (Дата в формате 01.01.2008)

6. Имя файла.

При обращении к странице сайта содержащей информацию о объекте недвижимости производится запрос согласно коду объекта выбираются все возможные варианты площадей на данном объекте и выводятся в таблицу построчно.

В коде страницы или непосредственно перед таблицей, возможно, вручную прописать код объекта, для последующего запроса.

Все поля из таблицы выводятся в состоянии «как есть», кроме поля «Состояние объекта» данная ячейка таблицы обрабатывается следующим образом:

- Если дата окончания договора

- Если дата окончания договора, > чем сегодняшняя тогда выводим следующую надпись Возможно заключение договора с ДАТА.

Так же для вывода на других страницах хотелось бы получить:

- Запрос свободных объектов на данный момент для вывод на отдельно странице.

- Возможность добавления и редактирования информации об объектах.

Есть поддержка PHP 5.0 база MySQL пароли доступа я предоставлю отдельно запросу.