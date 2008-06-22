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База данных объектов недвижимости MySQL + PHP
В базе MySQL необходимо хранить:
1. Код объекта, допустим 66001, 66002, 66003 (Числовое значение)
2. Площадь (Числовое значение)
3. Этаж (Текстовая информация 1/5) (Текстовая строка для записей вида 1/1, 1/2)
4. Стоимость аренды. (Числовое значение)
5. Дата освобождения объекта (Дата в формате 01.01.2008)
6. Имя файла.
При обращении к странице сайта содержащей информацию о объекте недвижимости производится запрос согласно коду объекта выбираются все возможные варианты площадей на данном объекте и выводятся в таблицу построчно.
В коде страницы или непосредственно перед таблицей, возможно, вручную прописать код объекта, для последующего запроса.
Все поля из таблицы выводятся в состоянии «как есть», кроме поля «Состояние объекта» данная ячейка таблицы обрабатывается следующим образом:
- Если дата окончания договора
- Если дата окончания договора, > чем сегодняшняя тогда выводим следующую надпись Возможно заключение договора с ДАТА.
Так же для вывода на других страницах хотелось бы получить:
- Запрос свободных объектов на данный момент для вывод на отдельно странице.
- Возможность добавления и редактирования информации об объектах.
Есть поддержка PHP 5.0 база MySQL пароли доступа я предоставлю отдельно запросу.
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