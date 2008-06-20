Вообшем надо оргнизовать автономный парсинг с 4х сайтов autohelsinki.fi suomi-auto.com autofromusa.com truckempire.ru/ Т.е. должне быть настроен на кроне парсинг с этих ...
Написать небольшой скрипт
Вебпрограммирование php + javascript + ajax + mysql
Есть внятное ТЗ, вышлю по запросу.
Бюджет 5000р.
Фрилансерам без отзывов и портфолио просьба не беспокоить.
Заявки фрилансеров
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