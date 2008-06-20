Написать небольшой скрипт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт22 заявки392 просмотра

Вебпрограммирование php + javascript + ajax + mysql

Есть внятное ТЗ, вышлю по запросу.

Бюджет 5000р.

Фрилансерам без отзывов и портфолио просьба не беспокоить.

AJAXJavaScriptMySQLPHP
17 лет назад
ivan_znamin
Иван 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров