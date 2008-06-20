Есть сайт недвижимости, нужно приделать карту как на .banzza.com и добавить немного функционала hxxp://www.banzza.com/add_sale.php и чтобы все обьекты отображались на карте на первой странице с сылками сбоку. дизайн сделали ...
Автономный парсинг с 4-х сайтов
Вообшем надо оргнизовать автономный парсинг с 4х сайтов
Т.е. должне быть настроен на кроне парсинг с этих сайтов
Все информация с них + картинки , под каждую машину своя папка с id
Если на сайте каком то удаляется машина то на нашем тоже удаляется машина
если на сайте каком то пока нет цены на машину или каких то данных то на наш сайт заносится эта машина но потом обновляется
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Функция поиска по марке машины
Возможность редактировать цены названия.
Разделения машин на новые на старые
на легковые и грузовые
что бы был удобный поиск
Все это привязывается к CMS 2z-project
Код должен быть оптимизирован.
Желательно делать на классах
1 автономный парсинг уже настроен с сайта globalautousa.com
Сначало желательно обдумать структуру как все это будет работать (я должен ее буду увидеть ) и потом только преступать непосредстивенно к программированию
Все предложения цены и сроков сюда либо в личку.
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