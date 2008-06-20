Автономный парсинг с 4-х сайтов

Вообшем надо оргнизовать автономный парсинг с 4х сайтов

autohelsinki.fi

suomi-auto.com

autofromusa.com

truckempire.ru/

Т.е. должне быть настроен на кроне парсинг с этих сайтов

Все информация с них + картинки , под каждую машину своя папка с id

Если на сайте каком то удаляется машина то на нашем тоже удаляется машина

если на сайте каком то пока нет цены на машину или каких то данных то на наш сайт заносится эта машина но потом обновляется

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Функция поиска по марке машины

Возможность редактировать цены названия.

Разделения машин на новые на старые

на легковые и грузовые

что бы был удобный поиск

Все это привязывается к CMS 2z-project

Код должен быть оптимизирован.

Желательно делать на классах

1 автономный парсинг уже настроен с сайта globalautousa.com

Сначало желательно обдумать структуру как все это будет работать (я должен ее буду увидеть ) и потом только преступать непосредстивенно к программированию

Все предложения цены и сроков сюда либо в личку.