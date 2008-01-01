скрипт проверки данных с ДЦ google. PHP 4, оплата WMZ
Игра на Flash
Интересует создание офисной флэш игры для бухгалтерского сайта - нечто между пузырями и тетрисом, только с цифрами (падающие в стакан цифры, исчезающие по определенной зависимости). Идея игры, внешнего вида, и примерный алгоритм есть, нужно только отладить параметры (скорость падения, размер стакана и т.п.) для получения хорошей "играбельности". Также необходима возможность сохранения результатов участника - в мою БД (для целей ведения рейтинга, награждения лучших по итогом определенного периода).
Приветствуется творческий подход, который позволит повысить привлекательность игры. Со своей стороны - помощь в части идей по графическим образам, алгоритму игры.
Какие будут предложения по ценам/срокам?
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