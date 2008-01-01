Нужно сделать модуль для автоматической регистрации доменов. Биллинг WHMCS, регистратор webnames.ru. От Вас цена и сроки.
2 маленьких задачи на javascript'е
2 задачи:
I.
Мне нужны 2 функции:
- loading_start()
функция должна запускать полупрозрачный див на всю страницу с затемнением с картинкой процесса загрузки
- loading_end()
соответственно убирание этого дива с экрана.
Пример - http://www.umaxforum.com/mega/ при нажатии на мини-фотографию авто внизу страницы.
Можно взять прямо оттуда исходники и оформление, но главное условие - я должен получить ОТСУТСТВИЕ ЛИШНЕГО КОДА И ВСЕГО 2 ФУНКЦИИ для управления этой задачей(см. выше).
II.
Цель: Я делаю инклуд .js файла с Вашим кодом в html страницу сайта(дорвей).
При заходе на страницу, вместо ее содержимого, посетитель должен видеть содержимое совершенно другой задаваемой в скрипте страницы(фид).
Все ДОЛЖНО БЫТЬ АБСОЛЮТНО ПРОЗРАЧНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Как будто он сразу попал на эту "другую страницу"(фид).
Он не должен видеть лишние полосы прокрутки, содержимое страницы(дорвея) под ифреймом, при нажатии на ссылки в фиде он должен перемещаться по ним как положено и т.п.
Сожержимое .js файла будет таким:
//==============================================
var url4redirect = "http://мой урл";
//дальше Ваш код по созданию div'а / ифрейма (на Ваше программерское усмотрение:) ) и выдачи посетителю моей страницы url4redirect.
//...
//.
//.
//==============================================
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