Вставить 2 готовых скрипта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок199 просмотров

Требуется вставить 2 бесплатных скрипта гостевой книги и галереи

с сайта www.wr-script.ru на сайт www.geomodul.ru так чтобы работали они

на той же странице а не на отдельной.

Писать в icq: 321797503

17 лет назад
serp_kr
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Maestro-studio
Антон 
34 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, четко сформулировал задачу, оплатил сразу же.

Заявки фрилансеров

Maestro-studio
Антон 
34 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
17 лет назад