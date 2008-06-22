Доделать баннер в скрипте popunder

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка155 просмотров

Нужно сделать, чтобы баннер показывался пользователю до тех пор пока он не нажмет на "закрыть" для одного ип адресса в раз в сутки после нажатия.Показ баннера почти доделан надо только поправить стучать в icq 484591942

17 лет назад
A1308
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров