DLE под существующий дизайн

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Всем привет. Есть сайт www.sm-komandor.ru нужно под этот дизайн поставить DLE (data life engine) движок.

Кто сможет сделать?

Назначаем стоимость. Только не хамите. (на сайте www.dletemplates.com 175 баков это стоит).

Обязательно портфолио с аналогичными работами (именно по DLE).

Есще раз повторюсь - сам дизайн уже есть, под него нужно поставить DLE.

DLE
17 лет назад
other666
Виктор 
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kocha363
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kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад