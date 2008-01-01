DLE под существующий дизайн

Всем привет. Есть сайт www.sm-komandor.ru нужно под этот дизайн поставить DLE (data life engine) движок.

Кто сможет сделать?

Назначаем стоимость. Только не хамите. (на сайте www.dletemplates.com 175 баков это стоит).

Обязательно портфолио с аналогичными работами (именно по DLE).

Есще раз повторюсь - сам дизайн уже есть, под него нужно поставить DLE.