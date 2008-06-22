Дополнения к скрипту

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок202 просмотра

Имеется скрипт mp3 портала необходимо написать (с нуля): фотогаллерею (простенькую), предпрослушивание mp3 файлов, юзер-интерфейс (имеется одна страница для загрузки файлов): нужно написать полноценный интерфейс (сохранение сессии, редактирование информации).

исполнителю распишу все подробно.

17 лет назад
before
Роман 
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

StLukas
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$200

Заявки фрилансеров

StLukas
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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