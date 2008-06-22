Сайт - результаты лотерей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок408 просмотров

1. сайт

Образец: http://results.lottorich.com/

небольшие изменения в верстке. (добавить несколько ссылок, изменить цвета, логотип, весь текст будет на русском)

Лотереи будут другие: 3 русских, 1 укр, 4 американских.

2. Гаджет iGoogle.

тоже такой же как в образце. Немного изменить дизайн (форма кнопок, цвета).

полное ТЗ в приложении.

17 лет назад
drfarkos
Путин 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

tiamo13
Sas 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
11 отзывов(-2)
17 лет назад
$100
1 день
Работает быстро, но крайне необязательный. Код написал за 2 дня, но течение 3 недель не может устранить ошибки. В результате сайт лежит до сих пор. А вы сами знаете, что исправлять чужой код - проще заново написать. Вот и думайте. Детский сад какой-то, в самом деле. Ни на письма, ни в аське, ни на сообщения. Причем на веблансере появляется регулярно каждый день. Пришлось заказывать доработку другому человеку. В итоге потеряно время и деньги.
sp2k6
37 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$60
5 дней
Алексей добросовестно пообещал все сделать и пропал. Потом появился, извинился и опять пропал, ничего не показав. Если Вам интересно такое развлечение - рекомендую. Я ищу другого работника.

Заявки фрилансеров

tiamo13
Sas 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
11 отзывов(-2)
17 лет назад
sp2k6
37 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад