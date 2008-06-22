Сайт - результаты лотерей

Работает быстро, но крайне необязательный. Код написал за 2 дня, но течение 3 недель не может устранить ошибки. В результате сайт лежит до сих пор. А вы сами знаете, что исправлять чужой код - проще заново написать. Вот и думайте. Детский сад какой-то, в самом деле. Ни на письма, ни в аське, ни на сообщения. Причем на веблансере появляется регулярно каждый день. Пришлось заказывать доработку другому человеку. В итоге потеряно время и деньги.