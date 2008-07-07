Нужно переделать калькулятор и другое

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки252 просмотра

Сайт monhyip.ru, monhyip.net. Скрипт самописный и не привязан к какому либо движку.

ТЗ http://monhyip.ru/tz.txt

При успешном выполнение данного ТЗ, возможно дальнейшее сотрудничество.

Мои гарантии, что я Вам заплачу:

Персональный аттестат в вебмани wmid 417521852131(BL выше 100, дата регистрации 2005 год).

Я дорожу репутацией своего проекта(Monhyip.ru).

При выборе веблансера буду обращать внимание на следующее:

1. Короткие сроки.

3. Наличие портфолио.

4. Наличие перс. аттестата в вебмани.

5. Наличие отзывов о своей работе на каком либо сайте фрилансеров

P.s Если хотите пред. оплату, то только через вебмани и с наличием у веблансера перс. аттестата или безопасная сделка, только Вы её оплачиваете.

Пишите сюда Ваши предложения или можете связываться со мной http://www.monhyip.ru/?a=support

17 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

prospect-studio
Prospect 
125 лет
21 год в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад
Всё было сделано качественно и в срок, спасибо за работу.
Адекватный заказчик. Было представлено четкое ТЗ, где всё было расписано по пунктам, так что работать было легко.

Заявки фрилансеров

prospect-studio
Prospect 
125 лет
21 год в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад