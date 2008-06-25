Создать фотогалерею на php и mysql

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок154 просмотра

Необходимо создать скрипт - галерею фото!

Возможности:

- создание/редактирование/удаление категорий (альбомов)

- автоматическое уменьшение фотографий (превью)

- загрузка фото в различные категории

- фиксированное разрешение фото (т.е. например максимум width=400px)

- настройка количества вывода фотографий на главной и внутренних страницах

- карта сайта (отдельной ссылкой в меню)

Есть готовый шаблон под скрипт

Бюджет $40 (без торга)

Оплата на WebMoney

Могу дать url пример галереи, для удобства!!!

За всеми подробностями обращайтесь на ICQ: 740962

MySQLPHP
17 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TROODON
33 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$40
Хочу выразить огромнейшую благодарность Александру. Был заказ на создание скрипта фотогалереи. Выполнено в короткий срок и на 100% качественно!!! Рекомендую всем работать с ним!!!
Хороший заказчик. Хорошо объясняет нужную задачу, не конфликтен и всячески помогает исполнителю понять задачу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

TROODON
33 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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