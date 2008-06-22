1. сайт Образец: http://results.lottorich.com/ небольшие изменения в верстке. (добавить несколько ссылок, изменить цвета, логотип, весь текст будет на русском) Лотереи будут другие: 3 русских, 1 укр, 4 американских. 2. Гаджет iGoogle. ...
Нужно сделать меню
Нужно сделать такое же меню, как на сайте 404.ru (верхний левый угол)
чтоб можно было так же внести свои сайты.
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